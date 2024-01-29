Президент Володимир Зеленський вважає, що фінансова допомога, яку різні країни надають українським біженцям, має надходити в Україну, яка самостійно буде розподіляти її між цими людьми.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Володимир Зеленський подякував країнам за допомогу українцям. Але він попросив звернути увагу на те, що вся фінансова підтримка залишається у цих країнах і працює на їхню економіку.

«Якщо уряд (Німеччини, — прим.) хоче допомагати українцям, то є такий момент — наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина», — зазначив він.

Також він зазначив, що українці після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і з собою вивезли гроші.

«Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього, — прим.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей», — пояснив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Скрін з відео

Нагадаємо, що Європейський Союз 19 жовтня офіційно продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

Також повідомлялося, що у Молдові влада закрила тимчасовий центр допомоги для українських біженців у прикордонному місті Паланка.

У грудні минулого року повідомлялося, що в країнах Європейського Союзу вилучають дітей із сімей українських біженців, найгірша ситуація у Німеччині та Італії.