Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Тимчасово виконувачем обов’язків прем’єр-міністра став Роман Скляр.
Про це повідомляє Orda.kz.
5 лютого глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ «Про Уряд Республіки Казахстан».
Відповідно до статті 70 Конституції президент ухвалив:
Указ набуває чинності з дня підписання.
Минулого тижня речник сенату Маулен Ашимбаєв анонсував розширене засідання уряду за участю президента 7 лютого. Передбачалося, що Касим-Жомарт Токаєв відправить кабмін у відставку.
Нагадаємо, Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Тимчасово виконувачем обов’язків прем’єр-міністра став Роман Скляр.
Про це повідомляє Orda.kz.
5 лютого глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ «Про Уряд Республіки Казахстан».
Відповідно до статті 70 Конституції президент ухвалив:
Указ набуває чинності з дня підписання.
Минулого тижня речник сенату Маулен Ашимбаєв анонсував розширене засідання уряду за участю президента 7 лютого. Передбачалося, що Касим-Жомарт Токаєв відправить кабмін у відставку.
Нагадаємо, Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.