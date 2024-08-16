МЗС України, фото: ZeFt.in.ua

Кабінет Міністрів доручив Міністерству закордонних справ забезпечити роботу інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», яка спростить надання консульських послуг.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 16 серпня уряд затвердив Положення про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул». Зокрема, доповнив перелік функцій МЗС пунктом про створення, забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-комунікаційних систем консульської служби.

МЗС має забезпечити введення в експлуатацію системи «е-Консул» у межах уже передбачених видатків держбюджету на відповідний рік. А також коштом міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Тарас Мельничук не уточнює, що це за система.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, вона створена для цифровізації та автоматизації консульських послуг.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України за допомогою штучного інтелекту створили цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для засобів масової інформації.