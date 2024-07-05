У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів України звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук, яка з серпня 2020 року Шевчук обіймала посаду першої заступниці голови Держкіно.
Марина Кудерчук у 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертної зали імені Довженка у Запоріжжі.
У лютому 2020 року уряд призначив її головою Державного агентства з питань кіно.
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У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів України звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук, яка з серпня 2020 року Шевчук обіймала посаду першої заступниці голови Держкіно.
Марина Кудерчук у 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертної зали імені Довженка у Запоріжжі.
У лютому 2020 року уряд призначив її головою Державного агентства з питань кіно.