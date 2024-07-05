Марина Кудерчук. Фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів України звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук, яка з серпня 2020 року Шевчук обіймала посаду першої заступниці голови Держкіно.

Марина Кудерчук у 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертної зали імені Довженка у Запоріжжі.

У лютому 2020 року уряд призначив її головою Державного агентства з питань кіно.