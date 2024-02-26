Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Половина військової допомоги, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

Про це на форумі «Україна. Рік 2024» заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє «Суспільне».

— На даний момент виділення не означає забезпечення. 50% не постачається вчасно. Тобто якщо ми дивимося на математику війни, дивимося на противника, їхня економіка приблизно 2 трильйони доларів. Вони використовують до 15% (бюджету, — прим.), на війну, що становить понад 150 мільярдів доларів, це офіційні показники. Тому коли те, що виділяється, не приходить вчасно, ми втрачаємо особовий склад, ми втрачаємо території, — сказав він.

За словами Рустема Умєрова, армія Росії має перевагу в небі, що значно ускладнює можливість Збройним силам України чинити опір.

— Ми дістали перемогу — ми їх вигнали з півночі, з частин Чорного моря без переваги у повітрі. Тому всі платформи, які постачаються, є дуже важливими, особливо, коли йдеться про збройні платформи і високотехнологічні платформи. І вся техніка, яка постачається, має розглядатися з погляду спроможності ураження російських сил і російських повітряних сил. Ми робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу, — сказав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових.