Мешканці Ковеля Волинської області вдень 3 серпня влаштували мітинг через утримання трьох призовників. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли, що наближають перемогу.

Цю інформацію спочатку поширили у соціальних мережах, а згодом Волинський ТЦК та СП опублікував свою реакцію на ці події.

За словами очевидців, вдень на Шацькому блокпості працівники ТЦК зупинили хлопців та «запросили» їх до відділу територіального центру. У них забрали телефони і ключі від машини.

Після цієї події обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пізніше працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців, однак протести продовжились до ночі.

Згодом у Волинському обласному ТЦК підтвердили, що напередодні до Ковельського районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії.

«Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх було запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо. Затримання та доставка громадян здійснюється виключно представниками національної поліції», – пояснили там.

Там додали, що ситуація «повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації», а також запевнили, що вона матиме правові наслідки для тих, «хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь».

«Заклики до бунту, що розповсюдились вчора соціальними мережами, були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. Конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами», — зазначили в ТЦК.

В ТЦК також додали, що своїми діями наближають перемогу України й звернулися з відповідним питанням до жителів Ковеля.

«Вчора ви знецінили справжню сутність гасла «Героям Слава!», яке вигукували та аплодували «ухилянту», який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України Олександр Мацієвський знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину? Кожен обирає свій шлях. Ми стоїмо на шляху до Перемоги, а ви, дорогі ковельчани?», – додали там.

Нагадаємо, 2 серпня в Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Один з нападників утік, інших затримали.