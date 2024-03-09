Збитий дрон, фото: російський ресурс ASTRA

У Росії заявили про збиття 47 безпілотників над чотирма регіонами. Російські ЗМІ припускають, що внаслідок атаки могло постраждати авіабудівне підприємство в Таганрозі. Також відомо про загиблих в одній з областей.

Про це пише hromadske з посиланням на Міноборони країни, місцева влада та російські Telegram-канали.

У відомстві стверджують, що засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 41 безпілотник над Ростовською областю, а також 1 — над Бєлгородською, 2 — над Курською та 3 — над Волгоградською.

Російський ресурс ASTRA з посиланням на місцеві Telegram-канали пише, що атака на Таганрог Ростовської області за різними оцінками тривала одну чи півтори години. Там міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва.

Водночас за даними каналу Mash, через уламки, що горять, там здійнялася пожежа, яку швидко загасили. Ще два безпілотники знайшли на території місцевого металургійного заводу, без наслідків.

Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масової атаки БпЛА поранень зазнав співробітник Міністерства надзвичайних справ, який брав участь «у виправленні наслідків на землі». Його госпіталізували.

Глава Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки дронів-камікадзе в районі села Різдвяне загинули двоє людей загинули, третій чоловік тяжко поранений. Також в області є пошкодження.

А в Курську уламки збитого безпілотника впали на дах поліклініки, каже губернатор Курської області Роман Старовойт. Постраждалих немає, однак через загрозу вибуху пацієнтів із реанімації сусідньої будівлі евакуювали до інших медзакладів міста, персонал та інших пацієнтів перевели в «безпечне місце».

В атаці Міноборони та місцева влада регіонів звинуватили Україну, водночас українська влада чи військові не коментували інцидент.

Нагадаємо, впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.