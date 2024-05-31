Президент України та Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама у лютому 2024 року. Фото: Офіс Президента

В Албанії пройшли слухання комісії парламенту із зовнішньої політики, на яких заслухали кандидата на посаду посла країни в Україні Ернала Філо.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на албанські ЗМІ.

Кандидата на посаду посла в Україні представляла заступниця міністра закордонних справ Албанії Артеміс Мало.

Вона зазначила, що «дипломатичне представництво в Україні відкривається вперше».

За словами заступниці глави МЗС Албанії, рішення уряду вперше відкрити представництво в Києві «є яскравим доказом тієї уваги і підтримки, яку Албанія цьому приділяє».

Своєю чергою Ернал Філо нагадав, що дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році.

Він підкреслив, що Албанія з початком російської агресії зайняла «чітку і непохитну позицію на захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».

Ернал Філо додав, що Албанія підтримує мирний план України, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру.

Нагадаємо, восени Албанія передала Збройним силам України партію бронетранспортерів американського виробництва M1224 MaxxPro.