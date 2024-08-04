Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що треба якнайшвидше скасувати для України заборону на застосування далекобійних засобів союзників по місцях зберігання російської зброї.

Українським військовим вистачає майстерності для таких операцій, написав у своїх соцмережах Давид Арахамія.

«Вважаю, що мають бути негайно скасовані всі заборони на застосування далекобійних засобів союзників конкретно по місцях зберігання російської зброї, яка руйнує наші міста і вбиває людей. Нашим військовим вистачає майстерності для таких операцій», – вважає він.

Він навів приклад, як минулої доби Сили оборони завдали точних ударів по об'єктах на російській території та на тимчасово окупованій території України.

«Працювала українська зброя. Дякую нашим військовим і працівникам оборонно-промислового комплексу. Знищено склад російських КАБів, які були підготовлені для ударів по наших містах, по цивільній інфраструктурі. Це зброя вбивць і злочинців, а не воїнів», – написав голова фракції.

Давид Арахамія наголосив, що нещодавній російський наступ на Харківщині показав, «наскільки ефективною є тактика знищення сил ворога ще до того, як їх буде застосовано проти України».

«Як усі могли переконатися – до ескалації це не призвело. Чим більше можливостей матиме Україна для ураження ворожої логістики, аеродромів, складів, тим швидше ми зупинимо Росію», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші західні винищувачі F-16 вже прибули в Україну.