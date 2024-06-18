Мустафа Найем. Фото з відкритих джерел.

Український уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

В уряді зазначили, що розпорядження про звільнення Найєма було ухвалено під час засідання 18 червня.

Нагадаємо, що 10 червня Мустафа Найєм у своїх соцмережах написав, що залишає посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тоді він пояснив, що це пов’язано з «системними перешкодами, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження».

За словами Найєма, з листопада минулого року він та команда Держагентства відновлення стикалася з опором та протидією, проте подробиць чоловік не розкрив.

Зазначимо, що Найєм обіймав посаду голови Держагентства поновлення з 2023 року. Також він був заступником гендиректора «Укроборонпрому» та заступником міністра інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Віктор Сікоза залишає посаду.