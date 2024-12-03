Уряд ухвалив низку кадрових рішень

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Сьогодні, 3 грудня, Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінет Міністрів України призначив:

Альону Шкрум першою заступницею Міністра розвитку громад та територій України.

Альона Шкрум, фото: facebook.com/alyxrum

Як відомо, 2 грудня народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум написала заяву про складання мандату. Своє рішення вона прокоментувала на своїй сторінці у Facebook.

«Так, друзі, це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», — заявила колишня нардепка.

Ігорь Смілянський, фото з сайту World Mail

Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Як зазначає пресслужба уряду, його призначено з 4 грудня 2024 року на громадських засадах – без виплати зарплати.

Також нові посади отримали:

Костянтина Ковальчука призначено заступником Міністра розвитку громад та територій України;

Григорія Іщенко призначено головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;

Віталія Чаплю – заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Також погоджено призначення Романа Греби на посаду заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.