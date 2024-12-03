Уряд ухвалив низку кадрових рішень
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- Анна Гакман
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20:04, 03 грудня, 2024
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Сьогодні, 3 грудня, Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук.
За його словами, Кабінет Міністрів України призначив:
Альону Шкрум першою заступницею Міністра розвитку громад та територій України.
Як відомо, 2 грудня народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум написала заяву про складання мандату. Своє рішення вона прокоментувала на своїй сторінці у Facebook.
«Так, друзі, це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», — заявила колишня нардепка.
Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Як зазначає пресслужба уряду, його призначено з 4 грудня 2024 року на громадських засадах – без виплати зарплати.
Також нові посади отримали:
- Костянтина Ковальчука призначено заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Григорія Іщенко призначено головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
- Віталія Чаплю – заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Також погоджено призначення Романа Греби на посаду заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.
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