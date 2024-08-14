41 депутат Миколаївської міської ради досі не подав звіт про свою діяльність за 2023 рік. Архівне фото «НикВести»

41 депутат Миколаївської міської ради досі не подав звіт про свою діяльність за 2023 рік, попри численні нагадування.

Про це свідчать дані щодо звітності депутатів, які опубліковані на офіційному порталі міської ради, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що у червні звіти про свою діяльність подали лише 10 із 54 депутатів. Тоді секретар міськради Дмитро Фалько зазначив, що не отримував звернень від депутатів щодо труднощів з публікацією звітів і пообіцяв розібратися в ситуації.

Після цього свої звіти подали усього три депутати: Федір Панченко від фракції «Пропозиція», Наталія Горбенко та Тетяна Домбровська від фракції «Слуга Народу».

«НикВести» знову звернулися за коментарем до секретаря міськради, Дмитро Фалько підтвердив, що апарат ради виконує свої функції вчасно, і всі звіти, що надійшли, були опубліковані на сайті.

«Можу сказати, що апарат ради свої функції виконує належним чином. Всі звіти, які нам надаються, всі опубліковані на сайті міської ради. Тобто, якщо в депутата сьогодні відсутній звіт, то, відповідно, він його просто не надав... Депутати, як то кажуть, не поспішають звітувати перед своїми виборцями. Ну, я так розумію, що вже тоді на наступних виборах, мабуть, виборці дадуть оцінку тим депутатам, — сказав Дмитро Фалько.

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, архівне фото «НикВести»

Разом з тим він наголосив, що не усі депутати можуть подати звіт через те, що деякі з них вступили до лав Збройних Сил.

— Є депутати, які до лав Збройних Сил, наприклад, вступили. І ми можемо зрозуміти, що у них, можливо, немає технічної можливості та часу, щоб приділяти часто увагу депутатській діяльності, а тим паче, звітувати про неї. А є такі, що просто недбало, ставляться до своїх обов'язків, — зауважив Дмитро Фалько.

Зазначимо, що звіт про роботу за 2022 рік надали усього шість депутатів міськради, тоді коли за 2021 рік відзвітували усі 54 посадовця.

Дмитро Фалько наголосив, що до повномасштабного вторгнення депутати ставилися до подачі звітності більш дисципліновано. Він зауважив, що сьогодні немає жодних інструментів впливу на ситуацію.

— У мене немає жодних інструментів впливу, щоб змусити депутатів це робити. Це ж не школярі, яким потрібно постійно нагадувати, щоб вони зробили домашнє завдання, — сказав він.

Згідно зі статею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати не рідше одного разу в рік зобовʼязані звітувати про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу. Звіт повинен включати головні проблеми громади, над вирішенням яких працював депутат, хід виконання передвиборчих обіцянок та інформацію про діяльність депутата в місцевій раді.

Відповідно до чинного регламенту Миколаївської міської ради депутати не рідше одного разу на рік зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями та подавати їх для публікації до апарату ради. Для допомоги депутатам до лютого кожного року апарат ради розробляє та подає на затвердження графік звітування, який після прийняття розміщується на сайті міської ради. Звіти повинні бути опубліковані не пізніше 5 днів з моменту надання такої інформації до апарату ради.