У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА

У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей замість зруйнованої через агресію Росії.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Сільська школа була повністю зруйнована внаслідок агресії РФ. Проєкт був реалізований фондом savED разом із партнерами, надаючи майже 200 дітям можливість продовжити навчання», — йдеться у повідомленні.

У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА

Це вже друга тимчасова школа, яку savED облаштував в області, додали в ОВА. За понад рік роботи savED на Миколаївщині, в регіоні створено 20 освітніх центрів для дітей і молоді, облаштовано 5 укриттів та триває робота ще над 6, у 12 громадах savED реалізує програму для молоді UActive.

«Щоб облаштувати цю школу ми об'єднали партнерів – міжнародні організації й фонди, бізнес та меценатів. І таким чином, кожен доклав свій «клаптик», аби ми разом змогли дати дітям можливість навчатись вже зараз, поки у село прийде велика відбудова і буде відновлена їхня зруйнована школа», — сказала Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад.

У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА У Широківській громаді Миколаївської області відкрили тимчасову школу на 200 дітей, фото: Миколаївська ОВА

SavED — благодійний фонд, що займається відновленням доступу до освіти у громадах, що постраждали від війни. Фонд облаштовує укриття, освітні центри «Вулики» відновлює постраждалі приміщення шкіл, облаштовує тимчасові освітні простори, а також залучає підлітків до відбудови та розвитку власних громад через програму UActive. Фонд працює у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.