Галицинівські очисні споруди, архівне фото «НикВести»

Депутатам міської ради пропонують погодити 10 мільйонів євро кредиту на будівництво нових очисних споруд у Миколаєві. Це один з трьох етапів відновлення якісного водопостачання до міста.

Про це стало відомо 29 липня під час засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, пишуть «НикВести».

Йдеться про 10 мільйонів євро кредитних коштів, договір на отримання яких у червні 2024 року у Берліні підписав міський голова Олександр Сєнкевич. Разом з цими коштами партнери гарантовано нададуть Миколаєву ще майже 15 мільйонів євро грантових коштів, з яких: 5 мільйонів євро — від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та 9,8 мільйона євро — Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

Повернути 10 мільйонів євро кредиту планують впродовж 10 років, сплачуючи 500 тисяч євро двічі на рік, розповіла департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик. Таким чином, до 2036 року Миколаїв має повернути вдвічі більше – 20 мільйонів євро.

— Беремо ми 10 мільйонів євро, а за десять років маємо повернути 20. Поки ви робили усі розрахунки, євро вже подорожчав на 10%, – сказав голова комісії Дмитро Іванов.

Ці кошти планують витратити на один з етапів відновлення постачання питної води до Миколаєва – будівництво у місті нових очисних споруд, сказав директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко. А рішення щодо фінансування інших двох етапів – будівництва водогону та відновлення Жовтневого водосховища – на сьогодні приймає держава, додав він.

— На сьогодні у нас є три направлення, які ми повинні зробити для того, щоб відновити питне водопостачання у Миколаєві. Перше – взяти воду з річки Південний Буг у районі Нової Одеси і прокласти новий водогін. Друге – відновити Жовтневе водосховище, тому що, як показало життя, на жаль, ми повинні мати альтернативний запас води, щоб місто було захищене. Жовтневе водосховище може зберігати у собі майже річний запас води, яку споживає місто. Третє і найголовніше – реконструкція очисних споруд водопроводу. Чому це найголовніше? Тому що вода з Південного Бугу, вода з Інгульця не є питною. На базі тих очисних споруд, які на сьогодні є у місті, неможливо підготувати воду ні з одного джерела, які я назвав, до рівня питної води. Тому сьогодні вкрай важливо побудувати нові очисні споруди, – сказав Борис Дуденко.

Однак, пояснив він, до цього кредитні кошти планували витратити на реконструкцію дніпровського водозабору. Цю ідею збирались реалізувати ще до планів будівництва нового водогону з Нової Одеси. Тому, каже Борис Дуденко, після погодження кредиту ще потрібно буде змінити цільове с використання коштів.

— Банк чітко розуміє, що ми не будемо реконструювати дніпровський водозабір, а витратимо ці кошти на інше. Вони сказали, що буде швидше змінити цільове використання цих коштів після того, як ми взагалі погодимо цей кредит, – сказав Борис Дуденко.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Згодом стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.