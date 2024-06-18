Зеленський підписує документи. Фото з відкритих джерел.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу» (законопроєкт №10265) підписали 18 червня.

Зазначається, що парламент ухвалив цей закон на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Так, документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна — ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі «Роумінг як удома».

Також зазначається, що на практиці RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Окрім того, завдяки цьому закону істотно покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Українські суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС, ідеться у повідомленні.

Також закон забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.