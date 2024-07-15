Уряд Словаччини. Фото: TASR

У Словаччині на засіданні Національної ради депутатам не вистачило голосів, аби засудити ракетний удар російських військ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Під час засідання депутатка з опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Беата Юрик запропонувала додати до порядку денного ухвалення резолюції із засудженням удару РФ по лікарні «Охматдит». Однак інший депутат Павел Гуптак висловив сумніви щодо того, чи справді Росія причетна до ракетного удару, запитавши: «А ви там були?».

Зрештою, за внесення резолюції на порядок денний проголосував лише 41 депутат, тож парламентарі не стали її розглядати.

Нагадаємо, що зранку 8 липня Росія вдарила по Україні. Сили оборони збили 30 із 38 ракет окупантів. В цей день зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».