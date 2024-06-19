В Україні штрафуватимуть за сексуальне домагання в інтернеті / Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративні порушення у звʼязку з ратифікацією Стамбульської конвенції, ухвалений парламентом 22 травня.

Відповідний законопроєкт №8329 голова держави підписав 17 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, за принизливі повідомлення сексуального характеру в месенджери можна отримати штраф. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено новими статтями:

стаття 173-6 — вчинення насильства за ознакою статі;

стаття 173-7 — сексуальні домагання з використанням електронних комунікацій;

стаття 173-8 — невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису.

Як пояснює «Судово-юридична газета», стаття 173-7 КУпАП про сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, — тягне за собою штраф від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або так звана Стамбульська конвенція, — міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сімʼї.

Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи. Документ з'явився 2011 року, наразі його підписали 47 країн, 36 (включно з Україною) — ратифікували. Мета документу — зруйнувати гендерні стереотипи, які допускають насильство щодо жінок. Конвенція пропагує та захищає право людей на вільне від насилля життя та забороняє всі види дискримінації жінок.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Україна офіційно передала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.