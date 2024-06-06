Українська розвідка вночі 6 червня знищила в акваторії Чорного моря ще одне морське судно російського флоту.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемаратону, пише hromadske.

«Деталі будуть трохи згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар, усе влучно. Іще мінус один ворожий корабель», — відзначив він.

Андрій Юсов уточнив, що судно вдалося знищити на узбережжі тимчасово окупованого Криму. Він пообіцяв незабаром деталі та «яскраве відео».

Міноборони РФ заявило, що сили ППО нібито знищили або перехопили 13 українських дронів над територією окупованого Криму.

Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.