Міністри оборони США та України — Ллойд Остін і Рустем Умєров / Фото: Эдуард Ткач

У вівторок, 2 липня, міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон, де планує зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном для обговорення співробітництва та регіональної безпеки.

Про це напередодні на брифінгу повідомила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.

«Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України», — заявила Сабріна Сінгх.

Представниця оборонного відомства США зазначила, що міністри обговорять двостороннє оборонне співробітництво та питання регіональної безпеки.

Крім того, під час переговорів буде йти мова про шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.