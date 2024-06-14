У Снігурівці не буде вуличного освітлення через дефіцит в енергосистемі, фото з відкритих джерел

В населених пунктах Снігурівської громади з сьогоднішнього дня, 14 червня, не працюватиме вуличне освітлення через дефіцит електроенергії в системі.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

Робота вуличного освітлення відновиться одразу після стабільної роботи електроенергії.

— На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року №510-р подібні заходи проводяться по всій країні, і наша громада не є винятком, — повідомив Іван Кухта.

Крім того, він просить власників місцевого бізнесу та приватних підприємців з проханням обмежити освітлення вивісок та реклами.

— Прошу мешканців Снігурівщини з розумінням віднестися до тимчасових незручностей і бути обачними в темну пору доби та дотримуватись правил дорожнього руху, — звернувся він.

Як відомо, через відключення електроенергії в населених пунктах Снігурівської громади спостерігались проблеми з водопостачанням. Місцевих просять використовувати воду економніше.

8 червня в Снігурівці частина містян залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.