Віталій Кім. Архівне фото НикВести Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Про це очільник Миколаївщини сказав у своєму відеозверненні.

За словами Віталія Кіма, цими вихідними впровадять новий план, згідно якого, всього 30% населення одночасно буде без електропостачання.

— У нас дуже погана ситуація з електрикою. Зараз люди і 12, і 16 годин без світла сидять. Розмовляв з «Укренерго», цими вихідними буде новий план, де світло буде вимикатися не згідно лімітів по областям, а по чергам. Тобто виключають дві черги з шістьох, приблизно 30% людей без світла, — сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА також додав, що стан енергосистеми стане краще, тому що один з пошкоджених енергоблоків виводять з ремонту. Однак вже через тиждень ще один почнуть ремонтувати.

— Маємо затягувати пояси по електриці, маємо економити всі зараз. Ми працюємо над тим, аби графіки були більш менш придатними, — додав Віталій Кім.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.