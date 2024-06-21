У п’ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.
Відповідний указ №361/2024 розміщено на сайті глави держави.
«Призначити МОРОЗОВА Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», — йдеться в документі.
Нагадаємо, що 9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя.
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У п’ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.
Відповідний указ №361/2024 розміщено на сайті глави держави.
«Призначити МОРОЗОВА Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», — йдеться в документі.
Нагадаємо, що 9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя.