Начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що Верховна Рада України розглянула пропозицію, щодо нової назви для Первомайска.

Про це Сергій Саковський сказав у ході брифінгу 4 червня, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Нагадаємо, що у квітні у Первомайську відбулось позачергове засідання сесії, під час якого депутати вирішили запропонувати Верховній Раді перейменувати місто на Богославськ або залишити нинішню назву.

— Пропозиція була подана, відбувся підкомітет Верховної Ради за інформацією із засобів масової інформації, комітет назву Богославськ не підтримав, — сказав Сергій Саковський.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіополь або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. За зміну назви міста має ще проголосувати Верховна Рада.