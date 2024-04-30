Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко / Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський своїми указами у День прикордонника присвоїв голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта, а також підвищив у званні ще двох керівників.

Про це свідчить указ Володимира Зеленського.

«Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу — голові Державної прикордонної служби України», — йдеться в повідомленні.

Відповідними указами також підвищено у званні з полковників до бригадних генералів заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.