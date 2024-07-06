Президент України Володимир Зеленський, фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та заявив, що Київ та Лондон готують «безпрецедентну 100-річну угоду».

Про це глава української держави повідомив в соціальних мережах.

Володимир Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і подякував за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься «незмінно принциповою».

«Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці», – написав президент України.

Зокрема, він згадав про підготовку «безпрецедентної 100-річної угоди» між Україною та Великою Британією, щоправда, не надавши подробиць.

Попередній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва у травні цього року також розповідав про угоду на 100 років.

На сторінці посольства Великої Британії в Україні зазначали, що ця угода покликана «побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі стосунків»: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.

Нагадаємо, Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність.