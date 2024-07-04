Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україне не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Bloomberg TV.

Президент України зазначив, що візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана — це гарний знак, адже важливо, щоб сусідні країни «розмовляли та підтримували один одного».

На запитання, чому Україна не погодиться на пропозицію Віктора Орбана про припинення вогню, Володимир Зеленський відповів, що йому потрібний чіткий план і обговорення має відбуватися на міжнародному майданчику.

«Ми не можемо просто так говорити про припинення вогню. Мені потрібен план. Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія —агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України», — сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що обов’язково мають бути гарантії, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, у той час як Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.