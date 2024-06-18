Учасники Глобального саміту миру / Фото: reuters.com

Після Іраку та Йорданії зі списку підписантів спільного комюніке Саміту миру зникла Руанда.

Це видно із оновленого списку підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії

На сайті зазначається, що список було оновлено 17 червня. У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Скриншот списку підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії

Нагадаємо, що раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

Разом з тим заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Радіо Свобода заявив, що Ірак і Йорданія не підписували комюніке за підсумками саміту миру, а їхня поява у списку підписантів була «технічним збоєм». Заступник глави Офісу президента також сказав, що з цими країнами «триває робота» і, можливо, їм потрібно більше часу.

Саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбувається Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту може прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Також повідомлялося, що у підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.