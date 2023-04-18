В одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліці в Миколаївській області.

Правоохоронці повідомлять, що між сусідами відбулася сварка, в результаті якой один з чоловіків наніс іншому ножове поранення. Про інцидент поліцію повідомили лікарі.

— Зловмисника у порядку ст. 208 КПК України затримали поліцейські за місцем мешкання, а пораненого потерпілого госпіталізували, – повідомили в поліції.

Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід військовослужбовцю, який вбив двох своїх побратимів, а потім підпалив будинок з ними в Херсонській області.