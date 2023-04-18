|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|19:44
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца
|19:57
|Температура завтра:
|C°
В одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліці в Миколаївській області.
Правоохоронці повідомлять, що між сусідами відбулася сварка, в результаті якой один з чоловіків наніс іншому ножове поранення. Про інцидент поліцію повідомили лікарі.
— Зловмисника у порядку ст. 208 КПК України затримали поліцейські за місцем мешкання, а пораненого потерпілого госпіталізували, – повідомили в поліції.
Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід військовослужбовцю, який вбив двох своїх побратимів, а потім підпалив будинок з ними в Херсонській області.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
В одному з сіл Мішково-Погорілівської територіальної громади 38-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт від сусіда, з яким перебував у неприязних стосунках.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліці в Миколаївській області.
Правоохоронці повідомлять, що між сусідами відбулася сварка, в результаті якой один з чоловіків наніс іншому ножове поранення. Про інцидент поліцію повідомили лікарі.
— Зловмисника у порядку ст. 208 КПК України затримали поліцейські за місцем мешкання, а пораненого потерпілого госпіталізували, – повідомили в поліції.
Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід військовослужбовцю, який вбив двох своїх побратимів, а потім підпалив будинок з ними в Херсонській області.