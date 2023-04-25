Львівські медики вперше історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням — пацієнт мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Пацієнтом був 15-річний Максим з Тернополя, який через пухлину в мозку з 8 років страждав від сильних епілептичних нападів. Лікарі розповідають, що черговий напад у хлопця міг статися через будь-що, як-от фізичну активність чи прояв емоцій. Підліток до початку займався танцями, але через пухлину навіть не міг більше бігати.