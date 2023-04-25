|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|05:47
|Заход солнца:
|19:52
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца
|20:06
|Температура завтра:
|+17 C°
Львівські медики вперше історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням — пацієнт мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.
Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
Пацієнтом був 15-річний Максим з Тернополя, який через пухлину в мозку з 8 років страждав від сильних епілептичних нападів. Лікарі розповідають, що черговий напад у хлопця міг статися через будь-що, як-от фізичну активність чи прояв емоцій. Підліток до початку займався танцями, але через пухлину навіть не міг більше бігати.
Загалом операція тривала сім годин. Аналізи показали, що лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а утворення було доброякісним. Хлопець також почав говорити краще. А гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним. Більше епілептичних нападів у Максима не буда, а подальшого лікування він не потребує.
Нагадаємо, раніше Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» вперше в Україні використала ендокапсулу для обстеження дитини. Ендокапсула — це відеокамера у вигляді капсули.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Львівські медики вперше історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням — пацієнт мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.
Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
Пацієнтом був 15-річний Максим з Тернополя, який через пухлину в мозку з 8 років страждав від сильних епілептичних нападів. Лікарі розповідають, що черговий напад у хлопця міг статися через будь-що, як-от фізичну активність чи прояв емоцій. Підліток до початку займався танцями, але через пухлину навіть не міг більше бігати.
Загалом операція тривала сім годин. Аналізи показали, що лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а утворення було доброякісним. Хлопець також почав говорити краще. А гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним. Більше епілептичних нападів у Максима не буда, а подальшого лікування він не потребує.
Нагадаємо, раніше Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» вперше в Україні використала ендокапсулу для обстеження дитини. Ендокапсула — це відеокамера у вигляді капсули.