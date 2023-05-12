Узбережжя Чорного моря у Миколаївській області цьогоріч буде закритим для туристів через щільні замінування, однак до туристичного сезону планують відкрити внутрішні води, зокрема, лимани та річки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, сьогодні такі туристичні місця вже готують до відкриття.

— Ми обговорюємо з військовими можливість відкриття внутрішніх вод — це і лимани і річки. Для того, щоб люди могли мати доступ до води та відпочивати. І ці місця ми вже готуємо, у тому числі туристичні місця на півночі регіону — це Мигія, де туристичний сезон може відновлюватися не зважаючи на військові дії, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, Туристична привабливість України значно знизилась з початком великої війни. Особливо це вплинуло на туризм у Миколаївській області, оскільки з перших днів вторгнення регіон стримав окупантів від наступу на Одесу та з того моменту щоденно потерпав від російських обстрілів. «НикВести» дізналися, чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни.