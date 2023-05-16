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В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.
Про це на брифінгу у справі Всеволода Князєва повідомив керівник САП Олександр Клименко.
Так, за його словами, усім фактам даного правопорушення буде надано оцінку, наразі вони перевіряються у ході досудового розслідування.
— Певне адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом суду та особами, які хотіли неправомірно вирішити своє питання в судді. І це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів на території України. Цим всим фактам буде надана оцінка, — наголосив Олександр Клименко.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.
В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.
Про це на брифінгу у справі Всеволода Князєва повідомив керівник САП Олександр Клименко.
Так, за його словами, усім фактам даного правопорушення буде надано оцінку, наразі вони перевіряються у ході досудового розслідування.
— Певне адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом суду та особами, які хотіли неправомірно вирішити своє питання в судді. І це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів на території України. Цим всим фактам буде надана оцінка, — наголосив Олександр Клименко.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.