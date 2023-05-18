Після закінчення повномасштабної війни, влада все ж планує добудувати басейн в Баштанці, будівництво якого розпочалося майже два роки тому.

Про це розповів заступник голови ОВА Валентин Гайдаржи, повідомляє кореспондентка «НикВести».

За його словами, сьогодні сфера спорту для Миколаївщини не в пріорітеті, однак після закінчення війни заступник голови ОВА обіцяє продовжити роботу над проектом.

— Наша думка, що наразі будувати обєкти спорту та культури - це не першочергово. Після війни - так, розглядаємо, але на період бойових дій - ні, — наголосив Валентин Гайдаржи.

Він зазначив, що сьогодні проекти будівництва в першу чергу стосуються зруйнованих внаслідок російської агресії лікарень та освітніх закладів.

Проект будівництва басейну в Баштанці, за словами Валентина Гайдаржи не доведеться розпочинати з нуля. Однак, заступник голови ОВА не може точно сказати, в якому стані наразі він перебуває.

— Я за період війни ним не займався, тому не знаю, в якому він зараз стані, потрібен просто час, — наголосив Валентин Гайдаржи.

Як відомо, ще у грудні 2017 року з ТОВ «Ювента-Груп Україна» Баштанська міська рада уклала договір на 6 мільйонів 23 тисячі 999 гривень щодо будівництва даного басейну. Після цього у травні 2018 року з цією ж фірмою уклали договір на 55 мільйонів 900 тисяч гривень на виконання робіт з будівництва нового басейну.

Раніше видання «Наші гроші» повідомляло про те, що фірма ТОВ «Ювента-Груп Україна» виконує роботи з будівництва басейну в Баштанці за завищеною ціною.

Нагадаємо, що будівництво нового водного спортивного комплексу у Баштанці, яке розпочалося майже 2 роки тому, зупинилося після проведення парламентських виборів у липні.

Пізніше Баштанською місцевою прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого присвоєння бюджетних коштів під час будівництва басейну.

Крім того, 2 листопада 2021 року Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов прокуратури про повернення до бюджету 13,2 мільйона гривень авансу за будівництво басейну у Баштанку за ідеєю екс-нардепа Андрія Вадатурського.

В результаті, господарський суд Харківської області також задовольнив позов Баштанської окружної прокуратури про повернення до бюджету міста понад шести мільйонів гривень. Гроші має повернути підрядна організація, яка вчасно не закінчила роботи з будівництва басейну.