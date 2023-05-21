«Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.

У компанії нагадали, що дістатись до Хелма можна такими рейсами:

№93/94 «Харків – Хелм» (через Київ). Відправка поїзда з Харкова – о 14:07, прибуття до Хелма – о 12:14;

№23/24 «Київ – Хелм». Поїзд відправляється з Києва о 22:30 і прибуває до Хелма о 12:14.

А ось потяг №19/20 «Київ – Хелм» був призначений для того, щоб розширити можливості українців зручно діставатись Варшави. Він відправляється з Києва о 18:14 і прибуває до Хелма о 05:00.

— Пасажири, які планують далі рухатись до Варшави, можуть відпочивати у вагонах до 06:30 ранку, а після – зручно пересісти на польський поїзд ІС21010, який відправляється о 07:00 та прибуває до Варшави о 10:12, – сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» нагадала, що квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. А ось квитки на польський потяг, яким пасажири рейсу №19/20 діставатимуться до Варшави, можна придбати або заздалегідь онлайн в застосунку польської залізниці або прямо на місці - у перонного касира. Розрахуватись за квиток можна можна або готівкою (в злотих), або карткою будь-якого банку.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 1 березня додасть ще один вагон до популярного рейсу «Київ – Варшава» та у зворотному напрямку.