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«Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.
У компанії нагадали, що дістатись до Хелма можна такими рейсами:
А ось потяг №19/20 «Київ – Хелм» був призначений для того, щоб розширити можливості українців зручно діставатись Варшави. Він відправляється з Києва о 18:14 і прибуває до Хелма о 05:00.
— Пасажири, які планують далі рухатись до Варшави, можуть відпочивати у вагонах до 06:30 ранку, а після – зручно пересісти на польський поїзд ІС21010, який відправляється о 07:00 та прибуває до Варшави о 10:12, – сказано в повідомленні.
«Укрзалізниця» нагадала, що квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. А ось квитки на польський потяг, яким пасажири рейсу №19/20 діставатимуться до Варшави, можна придбати або заздалегідь онлайн в застосунку польської залізниці або прямо на місці - у перонного касира. Розрахуватись за квиток можна можна або готівкою (в злотих), або карткою будь-якого банку.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 1 березня додасть ще один вагон до популярного рейсу «Київ – Варшава» та у зворотному напрямку.
«Укрзалізниця» перевезла 124,6 тисячі пасажирів до Хелма та зворотно. Це один з найпопулярніших маршрутів до Польщі.
У компанії нагадали, що дістатись до Хелма можна такими рейсами:
А ось потяг №19/20 «Київ – Хелм» був призначений для того, щоб розширити можливості українців зручно діставатись Варшави. Він відправляється з Києва о 18:14 і прибуває до Хелма о 05:00.
— Пасажири, які планують далі рухатись до Варшави, можуть відпочивати у вагонах до 06:30 ранку, а після – зручно пересісти на польський поїзд ІС21010, який відправляється о 07:00 та прибуває до Варшави о 10:12, – сказано в повідомленні.
«Укрзалізниця» нагадала, що квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. А ось квитки на польський потяг, яким пасажири рейсу №19/20 діставатимуться до Варшави, можна придбати або заздалегідь онлайн в застосунку польської залізниці або прямо на місці - у перонного касира. Розрахуватись за квиток можна можна або готівкою (в злотих), або карткою будь-якого банку.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 1 березня додасть ще один вагон до популярного рейсу «Київ – Варшава» та у зворотному напрямку.