У вівторок 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Зранку морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського підняли свій прапор біля будівлі Миколаївської міськради.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Слава воїнам, які захищають український народ! Героям слава!», — прокоментував він.

Тепер стяг морпіхів розвивається між прапорами Миколаєва та України.

Святкування Дня морської піхоти України відбувається 23 травня кожного року. Саме в цей день 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».