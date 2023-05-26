Команда LEGO може випустити набір, з якого можна побудувати водонапірну башту Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Щоб набір став доступним для шанувальників LEGO з усього світу, необхідно зібрати 10 000 голосів.

— Створена модель архітектурної пам'ятки складається з 3 062 деталей конструктора та сягає висотою 34 сантиметри. Символічно, адже висота справжньої вежі - 34 метри. Вона так само прекрасно оздоблена фігурними карнизами, віконними арками та парапетами, а на її верхівці майорить наш синьо-жовтий прапор, - розповів Петро Андрющенко.

Автор моделі, уродженець Маріуполя, Євген Тонєв у своєму інстаграм-профілі зазначив, що втілення цієї моделі в життя по всьому світу — його особиста мрія, яка дозволить поділитися частиною своєї спадщини з фанатами LEGO по всьому світу.

Нагадаємо, 3D-дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаєв створив із LEGO детальну модель Маріупольського театру. Робота була представлена на фотовиставці «Театр. Душа Маріуполя» в Києві.