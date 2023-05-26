Польща вже заморозила активи російських олігархів на суму понад мільярд євро, однак для того, щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

Про це пише польське видання Wprost.

Як повідомляє видання, у польському Сеймі відбулося друге читання законопроекту, прийняття якого дозволить на законних підставах конфіскувати російські активи.

Зокрема, законопроект пропонується доповнити пунктом, який дозволить Держказначейству Польщі вилучати майно, що знаходиться під юрисдикцією Республіки Польща, яке може використовуватися для підтримки російської агресії. Коштом конфіскованих таким чином активів пропонується фінансувати програми підтримки жертв агресії Росії.

Як повідомив міністр Ради міністрів Польщі Лукаш Шрайбер, сума заморожених активів російських олігархів перевищує 1 мільярд євро, «‎так що мова йде про досить значні ресурси»‎.

Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт.

— Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу в продовженні дипломатичних відносин з Польщею, а колишній уповноважений з прав дітей закликав до вбивства посла Польщі?, - запитав він.

Наразі запропонований законопроєкт передано до спеціальної парламентської комісії, яка розглядає пропозиції щодо внесення змін до Конституції країни.

Нагадаємо, «Укренерго» спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.