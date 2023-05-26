Дані про руйнування та загибелі мирних людей на Миколаївщині через російські обстріли показали на інтерактивних картах. Мапи наочно демонструють, де від ворожих атак найбільше постраждало населення та які цивільні об’єкти зруйнували окупанти.

Проєкт створила команда миколаївського Центру журналістських розслідувань.

З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область майже щодня потерпала від ворожих обстрілів. Інтенсивність російських атак суттєво знизилася тільки після деокупації Херсона. Однак обстріли не припиняються і зараз.

На інтерактивній карті журналісти Центру показали, з якого озброєння ворог атакував регіон. Обстрілів виявилося так багато, що мапу треба наближати до конкретного населеного пункту, щоб побачити всі випадки «прильотів».

Найбільше жертв ворожих обстрілів у Миколаєві та в селах, які розташовані біля лінії фронту. Вона тривалий час проходила біля межі з Херсонською областю.

Останні дані Миколаївської ОВА свідчать про понад 17 тисяч пошкоджених цивільних об’єктів. Серед них 11,8 тисячі житлових приміщень, 105 медичних закладів та 422 навчальні заклади. Розташування зруйнованих цивільних будівель Центр також показав на карті.

Журналісти проаналізували офіційні дані про обстріли, а також фото- та відео матеріали про наслідки ударів, опубліковані в медіа. Усі дані журналісти зібрали у велику таблицю, а потім за допомогою Python конвертували у формат geojson та створили інтерактивну мапу на платформі Mapbox з використанням Javascript. Візуалізувати дані репортерам допомагав chatGPT.

В Центрі журналістських розслідувань зазначають, що проєкт допомагає систематизувати інформацію про воєнні злочини російської армії. А також нагадує світу про масштаби руйнувань, які принесла РФ в Україну.

Переглянути інтерактивні карти можна за посиланням: «Миколаївщина під обстрілами: ворожі атаки по південному регіону на мапі».

Раніше розслідувачі Bellingcat з’ясували, звідки армія РФ запускала ракети по Миколаєву на початку квітня минулого року.