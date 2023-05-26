Виконавчий комітет Миколаївської міськради погодив чітке розмежування відповідальності за утримання об’єктів благоустрою у місті.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, 24 травня.

Відповідно до рішення, ліквідацією несанкціонованих звалищ відходів (у тому числі вивозом опалого листя, гілок дерев) займатимуться адміністрації районів міста.

Утримання зупиночних комплексів (місць посадок пасажирів) опікуватиметься КП «Миколаївські парки».

За ліквідацію наслідків епізодів надзвичайних ситуацій воєнного характеру у місті Миколаєві відповідають: КП «ЕЛУ автодоріг», КП «Миколаївські парки», КП «ДЄЗ «Пілот», КП ГДМБ, КП «Миколаївкомунтранс», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», МКП «Миколаївсводоканал» та ЖКП ММР «Бриз».

Утримання фонтанів на об’єктах благоустрою міста покладено на КП «Миколаївські парки» тадДепартамент ЖКГ.

Поточний середній ремонт доріг виконуватиме департамент ЖКГ та адміністрації районів. Поточний дрібний ремонт доріг виконуватиме КП «ЕЛУ автодоріг», а за поточний дрібний ремонт тротуарів відповідатиме КП «ДЄЗ «Пілот».

Раніше повідомлялося, що адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю послуг з видалення дерев, санітарної обрізки та корчування пнів на території міста.