Наразі потягом з Миколаєва можна дістатися до Києва та Львова. Чи будуть відкривати нові напрямки, поки невідомо.

Про це зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, пишуть «НикВести».

— Рейси у Київ і Львів — були обіцянкою «Укрзалізниці». Вони їх відкрили. Я після цього не спілкувався з ними щодо рентабельності цих маршрутів. Це політичне рішення для того, щоб логістично Миколаїв і звільнена частина Херсонщини мали зв’язок з всією Україною. Щодо подальших рейсів я не готовий казати, не планував я це обговорювати та вирішувати, — відзначив Віталій Кім.

Він додав, що на відкриті рейси планують збільшувати кількість вагонів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає швидкісний поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Запоріжжя через Дніпро. Потяг не курсував із початку повномасштабної війни.