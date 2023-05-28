Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова уклав договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівель учбових корпусів за 2,9 мільйона гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Сума договору на ремонту учбового корпусу по проспекту Героїв України, 9 складає 1 мільйон 498 тисяч гривень.
Проєкт відновлення сусіднього гуманітарного корпусу замовили ла 1 мільйон 496 тисяч гривень.
Проєкти та кошториси розробляє Товариство з обмеженою відповідальністю проектно будівельна компанія «Укрмажор-Дом». Документацію повинні здати замовнику до кінця жовтня поточного року.
Підприємство зареєстроване у Миколаєві понад 15 років тому. Його власником та представником є Олексій Гециу.
Нагадаємо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.
Демонтаж конструкцій зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.
Раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.
Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова уклав договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівель учбових корпусів за 2,9 мільйона гривень.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Сума договору на ремонту учбового корпусу по проспекту Героїв України, 9 складає 1 мільйон 498 тисяч гривень.
Проєкт відновлення сусіднього гуманітарного корпусу замовили ла 1 мільйон 496 тисяч гривень.
Проєкти та кошториси розробляє Товариство з обмеженою відповідальністю проектно будівельна компанія «Укрмажор-Дом». Документацію повинні здати замовнику до кінця жовтня поточного року.
Підприємство зареєстроване у Миколаєві понад 15 років тому. Його власником та представником є Олексій Гециу.
Нагадаємо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.
Демонтаж конструкцій зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.
Раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.