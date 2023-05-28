Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова уклав договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівель учбових корпусів за 2,9 мільйона гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Сума договору на ремонту учбового корпусу по проспекту Героїв України, 9 складає 1 мільйон 498 тисяч гривень.

Проєкт відновлення сусіднього гуманітарного корпусу замовили ла 1 мільйон 496 тисяч гривень.

Проєкти та кошториси розробляє Товариство з обмеженою відповідальністю проектно будівельна компанія «Укрмажор-Дом». Документацію повинні здати замовнику до кінця жовтня поточного року.

Підприємство зареєстроване у Миколаєві понад 15 років тому. Його власником та представником є Олексій Гециу.

Нагадаємо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.