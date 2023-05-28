У Генштабі уточнили, що в ніч на неділю Росія застосувала проти України 59 іранських ударних безпілотників «Shahed», 58 з яких захисникам вдалося знищити.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 28 травня.

«За уточненою інформацією, цієї доби вночі РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 58 із 59 було знищено нашими захисниками», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше командування Повітряних сил повідомляло про 52 збитих із 54 «Шахедів».