У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі, біля якої через падіння уламків ракети загинули троє людей, що намагалися потрапити в зачинене укриття.

Про це повідомляє «Суспільне».

Напередодні йому оголосили про підозру у службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Повідомляється, що керівника поліклініки, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт. Охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Перший підозрюваний у справі — керівник поліклініки Олег Шугалевич. Прокурори вимагали цілодобовий домашній арешт. Адвокат заперечив і попросив обмежитися нічним домашнім арештом. За словами захисника, вини керівника поліклініки немає, оскільки він не відповідає за доступність до укриттів, а охоронець закладу. Напередодні йому оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Другий підозрюваний — заступник директора поліклініки з технічної частини Василь Десик. Суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом на 2 місці. Він, як і керівник медзакладу, не визнає своє вини.

Василь Десик (праворуч)

Третій підозрюваний — охоронець поліклініки Вадим Мошкін. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Четверта підозрювана — заступниця голови Деснянської районної адміністрації Ірина Алексеєнко. Її підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, що спричинила смерть людей.

Сама ж жінка заперечувала провину. Вона стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків.

Як повідомлялося, вночі 1 червня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Ворог випустив у напрямку столиці 10 «Іскандерів». Усі знищила протиповітряна оборона.

Унаслідок ракетного удару постраждали 19 людей, троє з них загинули, зокрема 9-річна дівчинка.

Житель Деснянського району, чия дружина загинула під час атаки росіян розповів, що люди прибігли вночі до укриття в поліклініці, але їм не ніхто не відчинив.

Після до поліклініки в Деснянському районі Києва, поруч з якою загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.