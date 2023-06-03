Голова Миколаївської військової адміністрації зізнався, що не вірив в те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стане реальністю. Тому ні він особисто, ні область, не були готові до цього.

Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода»

— Я вважав, чи вважаю себе розумним. І це один із моїх прогнозів, які не справдились. Я не вірив у повномасштабне вторгнення. Особисто я не готувався до цього, тому для мене це було сюрпризом, — зізнався він.

Також Віталій Кім заявив, що область могла би бути більш готовою до вторгнення росіян.

— Ми робили, що потрібно робити, але ми могли зробити набагато більше, якщо б були впевнені, але як кажуть: «знав би де впадеш, то сіна підстелив би», — додав він.

До 24 лютого 2022 року територіальна оборона Миколаївщини була у стані «мирного часу». Однак Віталій Кім зізнався, що незадовго до початку воєнних дій, всі голови ОДА пройшли підготовку по розвідці та цивільній обороні.

— Ми голови державних адміністрацій незадовго до війни пройшли курс від Офісу президента про взаємодію з військовими по військово-цивільній обороні. Співпадіння, чи так було заплановано, я не знаю, але ми його проходили, — зазначив керівник регіону.

Нагадаємо, що в січні 2022 року голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім був упевнений, що мешканцям регіону не потрібно панікувати через можливе вторгнення російських військових.