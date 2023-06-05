Благодійний фонд «‎Розвиток Коблево» продовжує підтримувати українських бійців, які захищають територіальну незалежність країни від ворогів на бойових напрямках. Команда благодійного фонду, тримаючи постійний зв’язок із військовослужбовцями, систематично цікавиться їх нагальними потребами та передає хлопцям на фронт корисні та актуальні прилади та речі, продукти, медикаменти.

Як повідомляють на офіційному сайті БФ «‎Розвиток Коблево», нещодавно чергова партія продуктів та окопних свічок вирушила до військовослужбовців з лінії фронту. Також бійці з Запорізького напрямку отримали від благодійного фонду підсилювач сигналу антени для дронів, а на початку червня військовослужбовці отримали насоси, які допоможуть відкачувати воду з окопів.

— Ми й надалі контактуємо з нашими захисниками, отримуємо від них запроси, цікавлячись їх актуальними сьогоденними потребами. Хлопцям на Бахмутський напрямок ми передали рюкзак та різні медикаменти, а військовим з Херсонського напрямку відправили лопати та кирки, – розповів очільник фонду Олег Боз.

Зазначимо, що допомога благодійників та волонтерів кожній невеликій ділянці фронту в глобальній картині дає велику перевагу нашій українській армії. Цю думку розділяє й голова БФ «‎Розвиток Коблево» Олег Боз, який переконаний, що допомога армії буде актуальна завжди.

— З самого початку ворожого вторгнення БФ “Розвиток Коблево” вважає підтримку армії та військовослужбовців першочерговим завданням, але ми також намагаємося піклуватися й особливо вразливими категоріями населення, допомагати багатодітним сім’ям, самотнім літнім людям, пенсіонерам, підтримувати переселенців і тих, хто опинився в складній життєвій ситуації. Люди мають відчувати сторонню підтримку, а їх вдячність надихає нас на подальшу працю, – також додав очільник фонду.

Сьогодні кожен з нас понад усе мріє про перемогу України та кожному відомо, яку важливу роль відіграє волонтерський фронт для армії та суспільства: волонтери та благодійні організації сприяють перемозі України та збереженню її державності, не чекаючи за це винагороди, а їх велика праця в умовах повномасштабної військової агресії ворожої країни стала одним із символів віри та незламності духу українського народу.

Нагадаємо, на Миколаївщині в рамках програми соцзахисту «Турбота», грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень отримали вже більше 200 дітей.