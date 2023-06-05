Троє колишніх гравців баскетбольної команди «‎Миколаїв»‎ не повернулися з-за кордону в термін, який був визначений Мінспортом.

Список спортсменів опублікувало Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство надало баскетболістам дозвіл на перетин державного кордону, однак вони мали повернутися в Україну, який як правило складає 30 днів. У оприлюдненому списку троє гравців МБК «‎Миколаїв»‎ Антон Давдидюк, Андрій Кожем'якін, Денис Носков. Крім них, до України не повернувся Миколаївський шахіст, який сам зізнався у соціальних мережах, що тепер живе у Стокгольмі.

— Антон Давдидюк в Естонії грав за «‎Раплу»‎ в Латвійсько-естонській лізі; — Андрій Кожем'якін переїхав до Німеччини, де грає за TKS 49ers у третій лізі чемпіонату; — Денис Носков переїхав до Франції, де зіграв 1 матч за Tarbes-Lourdes з третього дивізіону, - повідомили у Мінспорту.

Примітно, що до списку не потрапили гравці збірної України з футболу Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віктор Циганков, що перейшли у закордонні футбольні клуби і, відповідно, не повернулися з-за кордону.

Нагадаємо, нещодавно спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.