Троє колишніх гравців баскетбольної команди «Миколаїв» не повернулися з-за кордону в термін, який був визначений Мінспортом.
Список спортсменів опублікувало Міністерство молоді та спорту України.
Міністерство надало баскетболістам дозвіл на перетин державного кордону, однак вони мали повернутися в Україну, який як правило складає 30 днів. У оприлюдненому списку троє гравців МБК «Миколаїв» Антон Давдидюк, Андрій Кожем'якін, Денис Носков. Крім них, до України не повернувся Миколаївський шахіст, який сам зізнався у соціальних мережах, що тепер живе у Стокгольмі.
— Антон Давдидюк в Естонії грав за «Раплу» в Латвійсько-естонській лізі;
— Андрій Кожем'якін переїхав до Німеччини, де грає за TKS 49ers у третій лізі чемпіонату;
— Денис Носков переїхав до Франції, де зіграв 1 матч за Tarbes-Lourdes з третього дивізіону, - повідомили у Мінспорту.
Примітно, що до списку не потрапили гравці збірної України з футболу Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віктор Циганков, що перейшли у закордонні футбольні клуби і, відповідно, не повернулися з-за кордону.
Нагадаємо, нещодавно спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
Троє колишніх гравців баскетбольної команди «Миколаїв» не повернулися з-за кордону в термін, який був визначений Мінспортом.
Список спортсменів опублікувало Міністерство молоді та спорту України.
Міністерство надало баскетболістам дозвіл на перетин державного кордону, однак вони мали повернутися в Україну, який як правило складає 30 днів. У оприлюдненому списку троє гравців МБК «Миколаїв» Антон Давдидюк, Андрій Кожем'якін, Денис Носков. Крім них, до України не повернувся Миколаївський шахіст, який сам зізнався у соціальних мережах, що тепер живе у Стокгольмі.
— Антон Давдидюк в Естонії грав за «Раплу» в Латвійсько-естонській лізі;
— Андрій Кожем'якін переїхав до Німеччини, де грає за TKS 49ers у третій лізі чемпіонату;
— Денис Носков переїхав до Франції, де зіграв 1 матч за Tarbes-Lourdes з третього дивізіону, - повідомили у Мінспорту.
Примітно, що до списку не потрапили гравці збірної України з футболу Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віктор Циганков, що перейшли у закордонні футбольні клуби і, відповідно, не повернулися з-за кордону.
Нагадаємо, нещодавно спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.