У неділю, 4 червня, у Миколаєві пройшла чергова виставка-пристрій безпритульних собак, у результаті якої нові сім'ї виявили 37 тварин.
Про це повідомляє кореспондент « НікВести».
Виставка пройшла у Каштановому сквері у центрі Миколаєва.
37 собачок знайшли будинок завдяки заходу. Всім вихованцям було зроблено чіпування та видано документи.
У неділю, 4 червня, у Миколаєві пройшла чергова виставка-пристрій безпритульних собак, у результаті якої нові сім'ї виявили 37 тварин.
Про це повідомляє кореспондент « НікВести».
Виставка пройшла у Каштановому сквері у центрі Миколаєва.
37 собачок знайшли будинок завдяки заходу. Всім вихованцям було зроблено чіпування та видано документи.