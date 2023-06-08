У Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС підтоплено 274 домогосподарства.

Про це повідомив у відеозверненні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також розповів, що з частини Миколаївщини, яку було затоплено вже евакуювали 467 людей.

Віталій Кім закликав жителів області не ігнорувати повідомлення від влади та поліції стосовно евакуації.

— На жаль у нас також є одна жертва. Слухайте, будь ласка, владу, поліцію, і коли кажуть, що небезпечно, треба виконувати заходи з евакуації, - сказав голова ОВА.

Нагадаємо, у селі Василівка в Миколаївській області через затоплення станом на 8 червня загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.