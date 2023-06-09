В ніч на 9 червня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131» та крилатими ракетами Х-101/Х-55. ППО знищила 10 БПЛА та 4 ракети.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Цілями російської атаки були військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

«Було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam», — зазначили в Повітряних силах.

Також близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету.