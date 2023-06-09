Евакуація з Афанасіївки 8 червня. Фото: ДСНС

З п’ятниці 9 червня у Снігурівській громаді, яка опинилася у зоні підтоплення через вибух на Каховській ГЕС, відкрили ще один маршрут евакуації.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

В районі колишнього Павлівського пішохідного мосту сьогодні буде курсувати моторний човен, тож евакуація продовжуватиметься. Тепер шляхів евакуації буде чотири — це Афанасіївка, Павлівка, Нововасилівка та Василівка.

Іван Кухта додав, що вчора провели евакуацію мешканців Афанасіївського, Василівського та Нововасилівського старостинських округів.

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Раніше повідомлялося, що мтаном на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктіввнаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто. За ніч вода підійшла до сіл Новопавлівське та Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода вночі щогодини прибувала на 2 сантиметри.

На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.