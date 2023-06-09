У Миколаєві замість зруйнованого російськими ракетами палацу культури «Корабельний» планують побудувати багатофункціональний культурний парк.

Як повідомили у мерії Миколаєва, проєкт міської регенерації «Korabel kultural park» розробила українська архітекторка Олена Гординська в співпраці з італійським бюро Altereco.

Також зазначається, що проєкт став одним із переможців італійського конкурсу «Дизайн заради миру» в Римі, а також був представлений на провідній міжнародній виставці — Венеційська архітектурна бієнале.

Архітектори вбачають розширення концепції будинку культури та пропонують створення цілого парку, зберігаючи попереднє призначення об’єкту.

Пошкоджену будівлю палацу культури «Корабельний» мають знести, а на її місці спорудити нову, частково заглиблену в землю. На таке рішення фахівців надихнула історична спадщина Миколаєва від часів заселення території сучасного міста, а також враховані міркування безпеки.

У новій будівлі запроєктували театральну залу площею 1,5 тис. кв метрів, зали для репетицій, спортзал, укриттяна 4,3 тис. кв метрів, яке в разі потреби вмістить і жителів прилеглих будинків.

Прилеглу територію з палацом культури обєднає низка містків, які слугуватимуть ще й чудовими видовими точками. Цікаві ідеї пропонують для облаштування фасаду, наприклад, створення стіни для скелелазіння.

ПК "Корабельний" до руйнування

Нагадаємо, що 5 липня 2022 року, внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами, було знищено ДК «Корабельний» у Миколаєві.